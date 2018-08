Durante o evento, haverá feira de produtos agropecuários, concurso de equinos, muares, ovinos e caprinos com R$ 30 mil reais em prêmios, além da realização do 14º Leilão de animais da Fazenda Misterioso. São esperados 40 mil visitantes para a Exposição, que contará ainda com diversas atrações musicais.





Será servido diariamente boi na brasa para os participantes.