MATANÇA: VIGIA É ASSASSINADO A BALA NO BAIRRO VILA RECANTO 2, EM SOBRAL

O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira no bairro Vila Recanto 2. A vítima estava trabalhando em uma Creche, quando foi abordada por indivíduos, que efetuaram vários disparos na cabeça do vigia, que morreu logo em seguida. O vigia foi identificado por Gutemberg, conhecido por "Beguinha".



Uma equipe do SAMU ainda socorreu Gutemberg para o hospital Santa Casa, mas morreu logo em seguida.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do homicídio através de um inquérito policial.





Mais detalhes em breve.