ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA CE 179 (GROAÍRAS/SOBRAL)

O sinistro aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 17, na CE 179, estrada que liga Sobral a Groaíras, nas proximidades da Fazenda Lagoinha.

O condutor do veículo Toyota Corola perdeu o controle do carro em uma curva e capotou várias vezes. O condutor morreu no local do acidente.





A vítima foi identificada como Carlos Moroni Paiva Ripardo, 21 anos.





Uma equipe da Perícia esteve no local e recolheu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





A PRE esteve no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe