ADOLESCENTE DESAPARECIDO É ENCONTRADO MORTO NA ZONA RURAL DE VIÇOSA

O cadáver de um jovem foi encontrado por populares na noite desta quinta (16), na localidade de Pindaré, na zona rural de Viçosa do Ceará.

O corpo estava em estado de decomposição, sendo a vítima identificada como JEFERSON DOS SANTOS SILVA, 17 anos, residente na Vila Sebastião Dantas, no Bairro Portelinha, em Viçosa.





A perícia encontrou no local cápsulas de calibre 38 e .40 o que evidencia o crime de execução.





De acordo com informações da Policia, o adolescente estava desaparecido desde a manhã do domingo (12), quando foi visto sendo levado do bairro onde mora, por quatro indivíduos possivelmente ligados a facções criminosas, os quais estavam armados e conduziam um veículo Pálio de cor prata.





O corpo foi removido ao IML de Sobral e a Policia investiga o caso a fim de identificar e prender todos os envolvidos no crime.





Ibiapaba 24 horas