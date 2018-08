Aluno aposta em estratégia ousada para tentar "escapar" do colégio

A “estratégia” pra lá de criativa que um aluno usou para “escapar” da sala de aula está chamando atenção no Facebook: o pequeno Gabriel Lucca, de 5 anos de idade, entregou para a mãe um bilhete supostamente escrito pela professora, Paula Renata Robardelli, avisando sobre um feriado. A mensagem, no entanto, foi escrita pelo próprio aluno. “Senhores pais, amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado: professora Paulinha“, diz o bilhete — com a frase “é verdade esse bilhete”. O caso aconteceu em Bocaina, no interior de São Paulo.





A mãe do menino, Geovana Santos, entrou em contato com a professora para confirmar a “veracidade” do bilhete entregue pelo filho e também para dar algumas boas risadas sobre a situação. Paula Robardelli, a tia Paulinha, então questionou se poderia compartilhar a foto do recado escrito por Gabriel no Facebook. Em poucos dias, o clique inusitado já foi compartilhado mais de 1 500 vezes. Confira:

“A Geovana me mandou a mensagem e eu só conseguia rir. O Gabriel é uma figura! Resolvi postar no Facebook e, em apenas um dia, já tinha muitos comentários e publicações“, contou Paula ao G1. Este, no entanto, não é o primeiro bilhete escrito pelo aluno: “Quase todo dia ele me manda um bilhetinho, é uma graça“, alegou a professora. Ela também diz que a criança é um aluno exemplar em sala de aula e que acredita que o bilhete foi uma brincadeira com a mãe: “Ele lê para os meninos durante as atividades e participa das aulas“, garante.





“Ele solta várias pérolas, é demais. É uma criança extremamente inteligente e a criatividade dele ao escrever o bilhete e ainda colocar ‘é verdade’ no final… foi engraçado demais!“, explicou a professora.



Fonte: Msn Notícias