ATENÇÃO! PERIGO NA RUA DR. MANOEL MARINHO

Internauta denuncia uma cratera na rua Dr. Manoel Marinho, no bairro Coelce.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde. Sobral é realmente a cidade de altos contrastes e polêmicas. Mesmo na gestão do antiga prefeito Cid Gomes, ter sido adquirido uma milionária usina de asfalto e agora, recentemente com o ex prefiro Veveu, uma nova ,moderna e milionária usina de asfalto, que até hj não funciona, em Sobral, vemos crateras sendo devidamente sinalizadas pela prefeitura, qdo na verdade deveria era tomar outras providências. Isso é pra rir ou pra chorar?









A cratera em questão, encontra-se na Rua Dr. Manuel Marinho, no bairro da Coelce."