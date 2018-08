Bandidos atacam cidade de Deputado Irapuan Pinheiro e explodem agência do Bradesco

Uma quadrilha fortemente armada explodiu, na madrugada desta sexta-feira (31), a agência do Bradesco da cidade Deputado Irapuan Pinheiro, no Sertão Central do estado (a 350Km de Fortaleza). O bando invadiu a cidade disparando tiros e deixando a população em pânico. Em seguida, se dirigiu à única instituição bancária daquele Município e causou a total destruição da agência.





Os caixas eletrônicos e o cofre da agência foram completamente destruídos. Portões e fechadas de residências próximas e a sede do Destacamento da Polícia Militar foram metralhados pelos bandidos. O crime ocorreu pouco depois de 2 horas, segundo o relato de moradores.





Com os bandidos atirando, os policiais que estavam de plantão na cidade não tiveram como impedir a ação dos criminosos e permaneceram no local. Após a fuga do bando, foi pedido reforço a cidades vizinhas como Acopiara e Solonópole. Equipes do Batalhão de Iguatu também foram acionadas para atender à ocorrência.





Na fuga, os assaltantes incendiaram um veículo em uma estrada vicinal e desapareceram. As buscas aos assaltantes está sendo realizada com o apoio de patrulhas do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).





As autoridades ainda não sabem se os criminosos conseguiram roubar o dinheiro da agência.





(Blog do Fernando Ribeiro)