Bandidos da facção GDE morrem em troca de tiros com policiais do Gate no Bom Jardim

Dois bandidos integrantes de uma facção foram mortos na madrugada do domingo (5), durante um confronto com policiais militares na zona Sul de Fortaleza. O tiroteio ocorreu em um beco na comunidade do Alto da Paz, no bairro Bom Jardim. Armados com pistolas, criminosos tentaram praticar uma emboscada contra uma patrulha de policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), a unidade de elite da PM cearense.





Houve pronta resposta dos policiais militares ao ataque e dois dos criminosos ligados à facção Guardiões do Estado (GDE) acabaram ficando gravemente feridos. Eles foram socorridos pela própria PM para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Ceará onde morreram na Emergência. Como não portavam documentos, os dois não foram identificados e seus corpos transferidos como indigentes para a sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Em poder dos criminosos a Polícia apreendeu duas armas de fogo: duas pistolas, sendo uma de calibre 9 milímetros e outra de calibre Ponto 40 (.40).





Ocupação





As buscas aos demais integrantes da facção continuam sendo realizadas pela Polícia diante do quadro de violência que se instalou no Grande Bom Jardim nos últimos dois meses. Uma disputa acirrada por território é registrada ali, com confrontos armados diários.





Por conta disso, a Polícia Militar intensifica a presença na comunidade, com patrulhas do Policiamento Ostensivo Geral (POG), do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).





Outros casos





Na manhã de sexta-feira passada (3), dois bandidos morreram numa troca de tiros com um policial quando tentaram assaltá-lo. O caso ocorreu no bairro Parque Dois Irmãos, na zona Sul da cidade. Segundo testemunhas, eram quatro bandidos em duas motocicletas. Ao perceber que seria atacado, o PM (lotado na Casa Militar), sacou a pistola e trocou tiros com os criminosos. Um deles morreu no local e o outro no hospital. Outros dois conseguiram fugir em direção à comunidade Rosalina e não foram, ainda, localizados.





Já na manhã de sábado (4), um ex-PM, identificado por cabo Jurandir, sofreu uma tentativa de assassinato em plena Avenida Sargento Hermínio, próximo a um shopping, no bairro Presidente Kennedy (zona Oeste de Fortaleza). O ex-militar sofreu cinco tiros e está hospitalizado. Três suspeitos de participação no crime – entre eles, um casal de adolescentes – foi capturado logo após o fato.





(Blog Fernando Ribeiro