BANDIDOS TENTAM ASSALTAR POLICIAL MILITAR E SE DÃO MAL

Um bandido morreu, outro foi baleado e preso e outros dois conseguiram fugir após uma tentativa de assalto a um policial militar. O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira no bairro Parque Dois Irmãos, na zona Sul de Fortaleza. O PM, que pertence ao efetivo da Casa Militar do Governo do Ceará, reagiu ao ser abordado pelos quatro criminosos que estavam em duas motocicletas. Depois do tiroteio, o militar se apresentou espontaneamente numa delegacia da Polícia Civil.





A tentativa frustrada de assalto ocorreu por volta de 7h30, no cruzamento da Rua Afonso Lopes com a Travessa Acarape. O militar estava saindo de serviço e quando se aproximava de sua residência percebeu a aproximação dos quatro suspeitos em duas motocicletas. Rapidamente, ele sacou sua pistola e trocou tiros com os bandidos. Um deles tombou morto no local e seu parceiro ficou ferido, sendo preso logo em seguida.





A outra dupla de assaltantes fugiu do local e teria ido se refugiar na comunidade Rosalina, local onde está sendo feita, neste momento, uma operação varredura da PM, com viaturas, motos e o apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).





O corpo do assaltante morto foi periciado e recolhido para a sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), na Avenida Leste-Oeste, bairro Moura Brasil (zona Central). O comparsa ferido e preso foi encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil na área onde aconteceu o crime.





Outro caso





No último domingo (29), um policial militar, já na Reserva Remunerada da Corporação (RR), foi morto por bandidos quando comemorava o aniversário do filho em um bar localizado na Rua Dom Xisto Albano, no bairro Vila Peri, zona Sul de Fortaleza. O subtenente PM Juciano de Lima Barbosa foi atingido com vários tiros e morreu quando era levado para o “Frotinha” de Parangaba.





Neste ano, sete agentes da Segurança Pública (seis policiais e ex-policiais militares e guarda municipal) foram assassinados no Ceará, veja a lista completa dos casos:









01 – (20/01) – PETRONÍLIO LEONARDO DA SILVA NETO – 63 anos, policial militar da Reserva Remunerada da PM, morto durante assalto na Rua 102 do Conjunto Esperança.





02 – (24/02) – FRANCISCO WAGNER ALVES DE ARAÚJO - Sargento da Ativa da Polícia Militar, destacado no Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE). Morto por policiais do BPRaio no viaduto da BR-020, no Conjunto Nova Metrópole, em Caucaia.

03 – (1º/03) – MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA RIBEIRO – Policial militar assassinado por bandidos quando chegava em sua residência, na Rua Catolé, no bairro Conjunto Palmeiras (Jangurussu). Foi uma execução sumária.

04 – (21/03) – GLEDSON MARTINS DE SENA – 47 anos, ex-policial militar, assassinado, a tiros, na cidade de Iguatu. Execução sumária.

05 – (1º/05) – FRANCISCO BONIVARDE CASTELO BRANCO NAUM – 28 anos, Sargento da Ativa da Polícia Militar. Morto a tiros em uma barraca de praia, na Praia do Futuro, por um policial civil, identificado como inspetor Egberto Setúbal Freitas, 25.

06 – (14/05) – LUIZ DE FRANÇA DUARTE FILHO – 30 anos, guarda municipal de São Gonçalo do Amarante, foi assassinado a tiros, na porta de casa, no bairro Itambé, em Caucaia.





07 – (29/07) – JUCIANO DE LIMA BARBOSA – Subtenente da Reserva Remunerada da PM, morto a tiros quando comemorava o aniversário de um filho em um bar na Rua Dom Xisto Albano, na Vila Peri, zona Sul da Capital.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro