BARBARIDADE: Mãe é presa após cegar três filhos para receber benefícios do INSS

As vítimas passam por acompanhamento médico, contudo, após inúmeros exames e tratamentos, a origem da doença não foi identificada. A delegada pede que quem tiver qualquer informação que possa ajudar a investigação, colabore ligando para o 181.a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Itabaiana, o caso corre em segredo de justiça e os nomes dos envolvidos e a natureza da doença não podem ser divulgados. Segundo a delegada Josefa Valéria, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva da investigada, porque obteve provas de que, mesmo afastada do convívio dos filhos pela Justiça, a mãe mantinha contato com eles diariamente, inclusive, orientando como o depoimento na delegacia deveria ser prestado. “As vítimas passam por acompanhamento médico mas, após inúmeros exames e tratamentos, a origem da doença não foi identificada”, destacou a delegada.





