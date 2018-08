Beto Barbosa descobre câncer e começa tratamento de quimioterapia

O cantor Beto Barbosa, 63, compartilhou em sua rede social o primeiro dia de quimioterapia após a descoberta de câncer na bexiga e na próstata.





"Continuo amando Deus diante de todas as coisas, vocês, minha família e minha profissão", escreveu o cantor, que agradeceu ainda ao oncologista Fernando Maluf, responsável por seu tratamento.





Beto Barbosa, considerado o rei da lambada nos anos 1980 e 1990, disse ainda que continuará com a agenda de shows.





Autor do sucesso "Adocica", ele contou ao UOL que os primeiros sintomas começaram no final do ano passado e que procurou, imediatamente, ajuda médica em Fortaleza, onde mora.





Sem sucesso no tratamento, decidiu vir a São Paulo, onde passou pro exames no hospital Albert Einstein e foi diagnosticado com os tumores.