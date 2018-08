O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, foi ovacionado na noite deste sábado (25) ao entrar na arena da Festa do Peão de Barretos (SP) montado em um cavalo. A aparição encerrou uma série de campanha do deputado federal no interior paulista, iniciado na última quarta (22), em Presidente Prudente.



Fonte: Bol