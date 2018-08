Cai helicóptero da PM com o governador do ES

Um helicóptero da Polícia Militar com o governador do Espírito Santo caiu, na tarde desta sexta-feira (10), dentro dos limites de Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo. Ele não se machucou, segundo a assessoria de imprensa do governo.





A assessoria disse que, ao pousar, a aeronave bateu na trave de um campo de futebol e caiu.





Quatro militares também estavam à bordo e todos passam bem, Segundo a 6ª Companhia Independente, responsável pelo policiamento da região.





Paulo Hartung seguia para Domingos Martins, onde participaria à noite de um festival de cinema.