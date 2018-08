Câmeras filmam assalto com reféns em posto de combustíveis. Frentistas ficaram na mira dos bandidos

Uma onda de assaltos a postos de combustíveis em cidades do interior cearense vem deixando proprietários, funcionários e clientes assustados. Bandidos armados atacam os estabelecimentos à qualquer hora do dia e roubam o dinheiro arrecadado nas vendas de combustíveis e produtos expostos nas lojas de conveniência e lanchonetes. Um dos mais recentes casos aconteceu na manhã desta segunda-feira (20), no Município de Acaraú, na região Norte do estado (a 233Km de Fortaleza). O crime foi filmado.





As câmeras do posto localizado no distrito de Juritianha mostram o momento em que funcionários de um posto de combustíveis são atacados por dois bandidos armados no momento em que é feita a contagem do dinheiro arrecadado nas vendas do fim de semana. Os frentistas são rendidos e transformados em reféns no escritório do posto.





Cerca de R$ 70 mil reais – em cédulas e moedas – foram roubados pelos criminosos durante o ataque. A filmagem mostra o momento em que os ladrões arrombam o escritório do posto no momento em que três funcionários fazem a contagem do dinheiro. Uma câmera externa mostra que os bandidos chegaram no local em uma caminhonete branca.





A Polícia foi acionada logo após a fuga dos dois assaltantes, mas até o começo da manhã desta terça-feira os ladrões não haviam sido presos. A filmagem ajudará a Polícia a identificar os criminosos.

