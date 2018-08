Camilo Santana anuncia novo concurso para Polícia Civil com 1496 vagas

O Governador Camilo Santana fez uma transmissão, direto de Brasília, nesta terça-feira (14), em sua página no facebook, para anunciar que, ainda este ano, será lançado mais um concurso público no Ceará. Desta vez, o concurso é para Polícia Civil. As datas referentes à inscrição, bem como a da prova não foram divulgadas. Segundo o governador, o certame ofertará 1.496 vagas, para os cargos de para delegados, inspetores e escrivães. “Quero fazer da Polícia Civil do Ceará, a melhor Polícia Civil do Brasil”, afirmou o gestor.