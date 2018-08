Caminhada por Sobral lançará campanha à reeleição de Moses Rodrigues e de Danniel Oliveira

No próximo sábado (18) o deputado federal Moses Rodrigues (MDB) lançará sua campanha para reeleição com uma caminhada pelo Centro da cidade de Sobral. A concentração do evento está marcada para as 8h da manhã, em frente à igreja dos Mórmons e a saída será feita na rua Cel. José Silvestre. Em seu município natal, o candidato faz dobradinha com Danniel Oliveira (MDB/CE), que também busca reeleição na Assembleia Legislativa.





Segundo a assessoria do candidato, o percurso do ato político passará pelo Mercado Central de Sobral, indo posteriormente até a Praça de Cuba, seguindo pelo Beco do Cotovelo, a Praça da Coluna da Hora e terminará com um ato simbólico na Praça do Teatro São João, onde os apoiadores e lideranças comunitárias deverão se fazer presentes.





Nas eleições de 2014, o deputado federal Moses Rodrigues alcançou a relevante marca de 147.044 votos, obtendo a sétima maior votação do estado do Ceará. Em Sobral, seu berço político, o parlamentar, atingiu o total de 30.020 sufrágios, o que lhe deu a posição de deputado federal mais votado da cidade.









Serviço





Evento: 1ª Caminhada 1515 em Sobral

Dia: 18 de agosto de 2018

Hora: 8h

Concentração: Em frente a igreja dos Mórmons (saindo pela Rua Cel. José Silvestre em direção ao Mercado Central)

Contato: 88 9640-7003