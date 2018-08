Caminhada por Sobral lançou campanha à reeleição de Moses Rodrigues e Danniel Oliveira

Na manhã deste sábado (18) o deputado federal Moses Rodrigues (MDB) lançou sua campanha para reeleição com uma festejada caminhada pelo Centro da cidade de Sobral. Destaque para a presença do deputado estadual Danniel Oliveira (MDB), que busca o terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Ceará e faz dobradinha com Moses na Princesinha do Norte.





Em tom de otimismo o deputado agradeceu os apoios recebidos e se mostrou confiante para o pleito. ”Trabalhamos com muita seriedade durante o mandato e este carinho recebido da população é reflexo da nossa dedicação. Só tenho a agradecer e seguir caminhando pelo estado para continuar ajudando o povo cearense”, colocou.





A concentração do evento aconteceu às 8h da manhã e acompanhados de uma charanga os candidatos visitaram os usuários e vendedores do Mercado Central de Sobral, Beco do Cotovelo, Praça da Coluna da Hora, até encerrar o ato político na Praça do Teatro São João, onde os apoiadores e lideranças puderam adesivar seus carros.





Nesta eleição Moses Rodrigues foi registrado com o número 1515 e o lema de sua campanha é ”O Ceará quer mais”. Nas eleições de 2014, o deputado federal alcançou a significativa marca de 147.044 votos, obtendo a sétima maior votação do estado do Ceará. Já em Sobral, seu berço político, o parlamentar atingiu o total de 30.020 sufrágios, o que lhe deu a posição de deputado federal mais votado da cidade.





Além do deputado estadual Danniel Oliveira, ainda marcaram presença no ato de lançamento de campanha os vereadores do MDB de Sobral, os empresários Waldery Arcanjo e Sidcley Filho, além de correligionários e lideranças locais.





