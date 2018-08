CARLOS RONER CONSEGUE POLICIAMENTO PARA O DISTRITO DE UBAÚNA

O Prefeito de Coreaú, Carlos Roner, esteve hoje reunido com o Tenente Coronel Assis Azevedo, tratando sobre o policiamento para o distrito de Ubaúna. Onde ficou estabelecido que a partir de hoje (23) haverá policiamento para as ações preventivas e ostensivas diariamente com o objetivo de ampliar a sensação de segurança de nossa população.





Implantar o policiamento no distrito de Ubaúna é uma demanda antiga da comunidade por intermédio do Vereador Manoel Filho, e só foi possível graças aos esforços e da parceria com o Governo do Estado.