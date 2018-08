Cearense relata sofrer constantemente visita de extraterrestres

Bolas de fogos, pegadas e marcas de mão são os sinais informados pelo Ceará. “Meu vizinho me abordou e disse que tinha alguém invadindo a casa dele”.





Océlio Silva é funcionário público da cidade de Irauçuba – no Ceará – e, nos últimos dias, passou por experiências sobrenaturais. Ele relatou ter visto uma bola de fogo que se movimentava de uma lado para o outro.

Depois da experiência, Océlio conta que o vizinho assustado pediu sua ajuda. “Ele me abordou e disse que tinha alguém invadindo a casa dele”. Relata ainda que, na porta do vizinho, existiam marcas de mãos e pegadas perto do muro.





Para o ufólogo Agobar Peixoto, todas as provas demostram a presença do extraterrestre, pois a região é propícia para estudos de ETs. “A pessoa deve fazer uma avaliação. Se notar que não houve nada perigoso, pode tentar o contato, se notar que a coisa é mais agressiva, deve recuar”.