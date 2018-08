CHUVA DE BALAS DEIXA TRÊS SUSPEITOS MORTOS NO BAIRRO MONTESE, EM FORTALEZA

Outro homem foi preso. Na ação, policiais recuperaram dois veículos roubados e duas armas de fogo.

A Polícia Militar trocou tiros, nesta quarta-feira (15), com quatro criminosos, no bairro Montese, em Fortaleza, após perseguição a um veículo roubado na manhã de hoje, no bairro Parque Manibura. Três assaltantes morreram e um foi preso e dois carros foram recuperados na ação, além de duas armas apreendidas.





Na manhã de hoje, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os quatro homens usaram um dos veículos para um roubo a uma casa no Parque Manibura, de onde levaram itens da residência e o segundo carro.





Uma composição da PM localizou o carro roubado hoje na avenida Eduardo Girão, após o crime ter sido cadastrado no Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia). Durante a ação, os bandidos revidaram e três acabaram mortos e outro preso.





