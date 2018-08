Cid Gomes fecha "pacto" em terreiro de macumba em Sobral para nunca mais perder uma eleição

“Cid é um homem de muita fé, veio aqui me pedir ajuda, rezei nele e profetizei que ele nunca mais seria derrotado nas urnas”, revela Mãe Graça.





O ex-governador Cid Gomes (PDT) era um político perdedor até procurar ajuda de Mãe Graça, que comanda terreiro de macumba no bairro Sinhá Sabóia em Sobral. “Ele é um homem de muita fé, veio aqui me pedir ajuda, rezei nele e profetizei que ele nunca mais seria derrotado nas urnas”, conta a guru do FG, referindo-se à primeira vez que o político foi eleito prefeito de Sobral em 1996.





Mãe Graça revela que, depois que foi feito um trabalho forte para Cid, ele jamais perderá uma eleição.

(Cearanews7)