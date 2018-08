Ciro mente e diz que todas as escolas do Ceará têm internet de alta velocidade

Presidenciável, em plena campanha, disse ainda que, em Sobral, espaços públicos têm internet gratuita de 100mbps.



O presidenciável Ciro Gomes (PDT) foi pego em mais uma mentira de campanha ao afirmar, durante entrevista, que todas as escolas no Ceará têm acesso a internet de alta velocidade e, em Sobral, a Prefeitura garante internet de 100mbps nos espaços públicos.





“Lá na minha cidade, nós já estamos dando internet gratuita com 100mbps de velocidade nos espaços públicos. Hoje o Ceará tem um cinturão digital, feito pelo Estado, que permite, por exemplo, que todas as escolas do Estado do Ceará estejam com internet de alta velocidade gratuita para os alunos.”

Fonte: Cearanews7 / Wellington Macedo