COLÉGIO SANTANA - SOBRAL

O imóvel onde funciona o Colégio Santana era o solar do coronel Francisco Fernando Pereira Mendes. O prédio foi construído seguindo o modelo das casas portuguesas do fim do século XIX. Ele é revestido de azulejos portugueses e foi o local escolhido para recepção da comitiva do Conde d’Eu, Luis Felipe de Orleans, quando esteve em Sobral, em 1889.





O coronel doou o prédio para a Diocese quando o bispo era Dom José Tupinambá da Frota. Então, Dom José entregou o sobrado à Ordem das Filhas da Caridade, que ali criaram um colégio só para meninas. Só depois é que também meninos passaram a estudar lá.





Fonte: Iphan