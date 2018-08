Convenção Estadual do MDB oficializou candidaturas de Moses Rodrigues e Eunício Oliveira

Durante a convenção estadual do MDB realizada em Fortaleza na manhã deste sábado (4), a candidatura do deputado federal Moses Rodrigues foi oficializada ao lado do Senador Eunício Oliveira (MDB) e do Governador Camilo Santana (PT). O evento contou com a presença de milhares de apoiadores, além de deputados estaduais e federais, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias.





O deputado Moses Rodrigues chegou por volta das 11h da manhã ao ginásio da AABB e presenciou o senador Eunício Oliveira afirmar que o momento é de esquecer eleições passadas e juntar forças em prol do desenvolvimento do Ceará. "Hoje mostramos maturidade política e caminhamos juntos para desenvolvermos o nosso estado. As divergências ficaram no passado e agora decidimos juntar nossas forças e caminhar juntos para a vitória", colocou.





Na ocasião o governador Camilo Santana aproveitou para revelar que foi ele quem procurou o senador Eunício em busca de apoio para a reeleição. ”Encontrei no senador Eunício Oliveira as portas abertas para construir as parcerias para o Estado do Ceará (…) E hoje eu estou aqui, Eunício, para dizer a todo o povo do Ceará que você é meu candidato ao Senado”, declarou o líder do executivo cearense.





O deputado Moses Rodrigues ainda agradeceu as manifestações de apoio recebidas dos prefeitos Kiko Sampaio (Pacoti), Carlomano Marques (Pacatuba), Moésio Loiola (Campos Sales), Thiago Paes de Andrade (Catarina), Zé Firmino (Viçosa do Ceará), Ademir Martins (Carnaubal), Pedro Henrique, (Santana do Cariri), Ildsser Lopes, (Lavras da Mangabeira), Adail Machado (Guaraciaba do Norte), Tirica do Júlio (Aratuba), Inês Oliveira, (Capistrano), Prefeito Tomaz Figueredo (Santa Quitéria), da vice-prefeita de General Sampaio, Dra Luciana, dos vices-prefeitos Ivo Jr (Baturité), Dr Fabrício Rolim (Várzea Alegre) e Vicente do Zuza (Pentecoste), dos ex-prefeitos Antônio Onofre (Croatá), Hellosman Sampaio (Milagres), Expedito Ferreira (Aracati) e Fan Cunha (Pacajus), do ex-vice-prefeito de Frecherinha, Cláudio Aguiar, dos vereadores de Aracati, Ivan Ferreira e Caetano Neto, Rafael Branco, Leonardo Araújo e Danniel Oliveira, pré-candidatos a deputado estadual, além dos amigos Ricardo Silveira, superintendente da FUNASA, Zé Roberto, coordenador de convênios do Ministério Turismo, Carlos César (Forquilha), Dr. Ronaldo Alves (INSS), Dr. Alberto Alves, Secretário Executivo Ministério do Turismo, Herbert Lobo, superintendente do IBAMA e Erico Jovino, superintendente Correios.