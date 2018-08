A Secretaria de Educação de Coreaú realizou no último dia 06, um encontro com Gestores e Coordenadores das escolas municipais para a apresentação do Sistema de Avaliação de Aprendizagem de Coreaú - SIACO. O Secretário Francisco Arcelino explicou a metodologia e práticas deste novo sistema, ressaltando a importância da inovação, treinamento, acompanhamento e participação de todos no processo de aprendizagem.