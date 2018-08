CORPO CARBONIZADO E DECAPITADO É ENCONTRADO EM SANTANA DO ACARAÚ/CE!

Na manhã desta segunda-feira (27), um corpo carbonizado e com a cabeça decapitada, foi encontrado por moradores às margens do rio Acaraú, próximo ao bairro Veneza na entrada da cidade. A vítima ainda não foi identificada, mas há fortes suspeitas de que seja do jovem Rair Cléber de Maria (Maiquim), 22 anos, segundo declaração de testemunhas, ele foi alvejado com três tiros na praça do Congresso Eucarístico no centro da cidade na noite de domingo (26) e saiu com destino ignorado. Até o momento a família não tem noticias do paradeiro do rapaz. Dezenas de pessoas foram até o local verificar o sinistro. O IML recolheu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.

