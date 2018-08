CRIME DE HOMICÍDIO É REGISTRADO NA MADRUGADA DE HOJE (13), NO BAIRRO SUMARÉ

Valney Machado Silva, 43 anos, residia na rua São Sebastião Pedreira - bairro Sumaré, foi assassinado nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira, dia 13. O crime aconteceu no bairro Sumaré (ao lado da BR-222). As informações colhidas pelo site Osobralese apontam que a vítima foi morta com vários tiros. Os autores ainda são desconhecidos pela nossa reportagem. A polícia civil vai investigar mais um crime de morte em nossa cidade. (O Sobralense)

violência Veja mais sobre: Sobral