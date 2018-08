DENÚNCIA: O PSF DO BAIRRO PADRE PALHANO NÃO TEM DENTISTA

Internauta denuncia que o PSF do bairro Padre Palhano não tem dentista para atender os moradores.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia, venho pedir que publique minha revolta a respeito do psf do bairro Padre Palhano que há mais de 08 meses se encontra sem dentista e só para lembrar a Secretária de saúde do município que esqueceu que a saúde bucal faz parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo e que dizer que os profissionais (dentistas) não querem vim para o bairro é só uma desculpa que a mesma está inventando (séc. De saúde). Até quando a população vai ficar sem atendimento odontológico?"