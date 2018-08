Depois de repercussão negativa, Ivo tira o pé e alivia mão na Lei do Lixo de Sobral

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), é um homem descansado. Se algum quiser que ele trabalhe, é preciso pressioná-lo. Depois que o Ceará News 7 denunciou o que ele queria fazer com a população, impondo uma Lei do Lixo cruel, o FG tirou o pé e usou as redes sociais para se fazer de vítima.





Os sobralenses sabem que Ivo, do mesmo jeito que fez com a "indústria" da multa, estava prestes a enfiar goela abaixo mais um de seus caprichos, sem nenhuma pena. Mas podem esperar, multas inesperadas envolvendo lixo vão vir, principalmente nas casas de quem não faz rapapé ao prefeito.

(Cearanews7)