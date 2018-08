DESABAFO DO INTERNAUTA !!!

Internauta faz desabafo sobre um fato ocorrido na noite de ontem (3), por volta das 20h nas proximidades do Casarão do Espetinho, no bairro Pedrinhas.



Veja o desabafo na íntegra:

"Gostaria muito que você postasse o seguinte no seu site!



Hj por volta de oito horas uma criança de apenas 10 anos estava brincando com seu amiguinho numa casa próximo ao casarão do espetinho, veio uma mulher e robou o celular da criança, colocou dentro de suas roupas!



Minha indignação maior e que sabemos quem é a mulher e onde ela mora, chamamos a polícia que por sua vez disse que não podia fazer nada, fizemos o boletim de ocorrência e ainda não se pode fazer nada! A mulher teve coragem de confessar o que fez e ainda disse que não iria entregar o celular.



Enquanto ocorre essa burocracia tem uma criança chorando, indefesa que não entende o por que não se pode fazer nada!"