"Desesperado", Real Madrid quer pagar mais de R$ 1 bilhão por Neymar

Neymar voltou ao radar do Real Madrid. Segundo noticiou o jornal catalão “Sport” nesta sexta-feira (17), o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, não está 100% feliz com o atual elenco da equipe merengue e está “desesperado” por não conseguir encontrar um substituto para Cristiano Ronaldo, que foi para a Juventus.





Como o mercado fecha em duas semanas, o cartola está disposto a fazer uma loucura por Neymar. Pérez quer pagar 300 milhões de euros para tirar o atacante brasileiro do Paris Saint-Germain. A quantia equivale a aproximadamente R$ 1.329 bilhão.





A negociação não é impossível, pois o PSG pode ser obrigado a vender Neymar caso seja punido pela UEFA, que tem aberta uma investigação contra o clube francês acerca dos patrocinadores apresentados, em valores recebidos que envolvem ainda o Banco do Qatar.





A decisão do comitê de apelação da Uefa será conhecida no fim deste mês de agosto. O PSG nega irregularidades e diz que tudo está em ordem.





Caso o clube parisiense seja punido e tenha de vender atletas, o Real vai com tudo para cima de Neymar. Vai ver que é por isso que os espanhóis ainda não anunciaram nenhuma estrela.