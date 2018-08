Detentos gravam tortura e execução de preso em Sobral

Uma cena de tortura e execução foi filmada em uma câmera de celular em um local onde o uso do equipamento é proibido: uma cadeia pública.O interno Ronilson Ferreira de Sousa foi agredido e esfaqueado em uma dependência da Cadeia Púiblica de Sobral, Região Norte. O crime aconteceu na terça-feira (7), mas as imagens começaram a circular nas redes sociais nas últimas horas.





Em um dos vídeos, Ronilson está amordaçado. Ele é agredido por alguns, enquanto outros vibram com a violência. Em seguida, o corpo do interno aparece ensanguentado, sendo atacado com golpes efetuados por um objeto perfurante. A vítima seria integrante de uma facção rival a da maioria dos presos.





Em nota, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), confirmou o óbito. "Na última terça-feira (07), por volta das 15h, agentes penitenciários retiraram o corpo de Francisco Ronilson, com marcas de lesão corporal, do banheiro coletivo da vivência. O Samu foi chamado para constatar o óbito e Polícia Civil e Perícia Forense estiveram na unidade adotando os procedimentos cabíveis".

Vítima: Ninica

Com informações CNEWS