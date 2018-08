Direito UNINTA e TJCE abrem vagas para estágio no Fórum Estadual de Sobral

O Curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA), em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE) torna público o edital de seleção para estágio voluntário. São ofertadas 25 vagas e o estágio será realizado nas Varas do Fórum Estadual da Comarca de Sobral. As inscrições devem ser realizadas na coordenação do curso até o dia 03 de setembro.





Para participar do processo, os acadêmicos devem estar matriculados no semestre 2018.2 e ter cursado integralmente os 3 primeiros semestres do Curso de Direito. A seleção será composta por fase única, uma prova escrita. O resultado final deverá ser apresentado no dia 06 de setembro.