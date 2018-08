Dupla de bandidos assalta mercadinho de Fortaleza e esquece de levar o dinheiro

Os homens forçaram funcionários a colocar o dinheiro do caixa em sacolas, mas saíram sem levá-las. Caso ocorreu no bairro São Cristóvão.





Uma dupla de bandidos assaltou mercadinho à mão armada e esqueceu de levar o dinheiro. O crime ocorreu no bairro São Cristóvão, em Fortaleza, no fim da tarde desta quarta-feira (2). A informação é do programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT.

Toda a ação foi registrada em vídeo e durou pouco mais de um minuto. Objetos de clientes foram tomados. A população, agora, pode ajudar a Polícia a identificar os bandidos.





Os criminosos chegaram em uma moto. Um, bem vestido, com blusa, calça e sapato social, dirigia o veículo. O segundo, que estava armado, usava blusa, bermuda e um boné. Enquanto o primeiro foi direto a um caixa, o outro mostrou a arma e anunciou o assalto. Os clientes logo puseram as mãos para cima, enquanto as operadoras dos caixas foram obrigadas a colocar todo o dinheiro, entre cédulas e moedas, em sacolas.





Nesse tempo, a dupla aproveitou para tomar celulares e outros pertences dos clientes. Depois, saíram rapidamente, esquecendo de levar as sacolas com dinheiro. Eles subiram na moto e, ao chegar à esquina, deram meia volta para tentar pegar o dinheiro. No entanto, ao retornar, não encontraram mais os valores.





Logo após a saída, as funcionárias correram para dentro do estabelecimento, levando o conteúdo dos caixas. Aborrecidos, os homens quebraram alguns objetos e saíram em fuga. Os responsáveis pelo estabelecimento preferiram não comentar o assunto.





