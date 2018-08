Encontro Pedagógico UNINTA contou com a presença do Professor Dr. Cipriano Luckesi

Na última quinta-feira (16), o Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu o Encontro Pedagógico 2018.2. O evento, destinado aos docentes da instituição, teve como palestrante o escritor Dr. Cipriano Carlos Luckesi, que compartilhou sua experiência sobre Avaliação no Ensino Superior.





A abertura do evento, que aconteceu no Teatro São João, contou com discursos dos Pró-Reitores, Profa. Ma. Ingrid Soraya de Oliveira Sá, Prof. Dr. Rômulo Carlos de Aguiar, Profa. Esp. Eliza Angélica Rodrigues Ponte e Profa. Ma. Michelle Alves Vasconcelos.





A fala da Professora Eliza Angélica Rodrigues Ponte homenageou os 19 anos do UNINTA, ressaltando o impacto da instituição idealizada em 1999 pelo então educador Oscar Rodrigues Junior na economia e na sociedade do norte do Ceará.





“Nesses 19 anos de existência, entregamos à sociedade mais do que um ensino de qualidade. Acolhemos jovens e devolvemos 2.142 enfermeiros, 1.329 farmacêuticos, 852 fisioterapeutas, 639 nutricionistas, 467 médicos veterinários, 552 educadores físicos, 1297 pedagogos, 515 assistentes sociais, 220 jornalistas, 417 historiadores. E agora nos preparamos para, nos próximos anos, entregar a nossa primeira leva de médicos, arquitetos, engenheiros civis, advogados e tantos outros profissionais de qualidade, não só para a cidade de Sobral mas, principalmente, para o mundo. Feliz aniversário ao Centro Universitário Inta (UNINTA). Muito obrigada a todos”, finalizou a Profa. Eliza Rodrigues.





No período da tarde, os professores assistiram ainda a uma aula do Dr. Cipriano Luckesi sobre educação continuada, no auditório do UNINTA. Ao final do evento, os coordenadores participaram de reunião para realizar o planejamento do semestre.





O Encontro Pedagógico ocorre uma vez a cada semestre e reúne o corpo docente, Diretores e Pró-Reitores do UNINTA. A cada encontro é escolhido um novo tema para qualificar a formação dos educadores, além de ser um momento de motivação e troca de experiências.





Cipriano Luckesi





O Prof. Dr. Cipriano Carlos Luckesi tem 14 livros publicados, além de artigos em revistas especializadas. É professor aposentado da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia, onde lecionou na Graduação de 1971 a 2002. Seu atual campo de atuação atinge os seguintes temas: Filosofia da Educação, Teoria do Ensino, Didática, Educação e Ludicidade e Avaliação da Aprendizagem Escolar (tema no qual, ao longo do tempo, tornou-se um especialista). Trabalhou ainda na Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, vinculado ao Departamento de Ciências Humanas e Filosofia.