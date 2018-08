ESTRÉIA NO PRÓXIMO DIA 03 DE SETEMBRO O "INFORMATIVO 950", NA RÁDIO DA FAMÍLIA CRISTÃ

Seguir o processo de modernização da Rádio Educadora do Nordeste e melhorar a qualidade técnica e de programação da emissora é o compromisso assumido pelo novo diretor geral do veículo de comunicação, Pe. Lucas do Nascimento Moreira, com o apoio do Bispo Diocesano Dom Vasconcelos.





E para comemorarmos juntos com os nossos ouvintes essa inovação na programação da Rádio educadora do Nordeste, estréia no próximo dia 03 de setembro de 08:00h às 09:00h da manhã, o "Informativo 950", o Programa que interage com a população. Araújo Pachelli, Osvaldo Avelino, Frank Oliveira, Paulo Aguiar e Breno Aguiar farão a sua manhã bem mais informativa. Contamos com a sua audiência!