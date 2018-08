Facções criminosas expulsam mais de 500 pessoas de moradias populares no Ceará

Um total de 133 famílias procuraram a Defensoria Pública do Estado denunciando que estão sendo expulsas por criminosas.

A realidade de famílias que foram expulsas de suas residências por integrantes de facções criminosas no Ceará é retratada em reportagens publicadas na Folha de S. Paulo e no Diário do Nordeste nesta segunda-feira (20).





Segundo levantamento da Defensoria Pública do Estado, desde junho de 2017 um total de 133 famílias procuraram o órgão relatando a expulsão de suas casas por facções criminosas que dominam principalmente a zona periférica de Fortaleza.





“Os chamamos de refugiados urbanos, pessoas que perdem suas casas e hoje moram longe de onde sempre viveram ou do conjunto para qual mudaram por meio de programas sociais”, diz a defensora pública geral, Mariana Lobo.





O número de pessoas atendidas é multiplicado por quatro, média de uma família comum, o que significaria mais de 500 expulsos. A defensora calcula, porém, que é um número subestimado, já que muitos têm medo de denunciar.





Quem são as famílias expulsas?





O perfil dos expulsos é quase sempre o mesmo: líderes comunitários, que podem estar atrapalhando a tomada de poder local, ou pessoas que, na visão dos traficantes, possam ter ligação com moradores de bairros dominados por facções inimigas e, por isso, poderiam ser informantes.





“Eu morava a 15 minutos do meu trabalho. Hoje tive que mudar para o interior e demoro mais de duas horas para estar no serviço”, contou Ana, expulsa de casa, segundo ela, por adolescentes que viu nascer. Sua casa não foi ocupada, como a de João, e alguns de seus familiares continuam morando por lá.





