Ferroviário é campeão da Série D do Campeonato Brasileiro

O Ferroviário é o novo campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Treze/PB na partida de ida por 3 a 0 na Arena Castelão, o Ferrão viajou até Campina Grande e foi derrotado por 1 a 0, na noite deste sábado (4), faturando a taça no placar agregado. O título encerra um tabu de 23 anos sem conquistas, sendo a última o bicampeonato estadual em 1995.





A conquista do Brasileirão é inédita não só para o Ferroviário quanto para os demais times da capital cearense, afinal de contas, Fortaleza ou Ceará nunca faturaram tal título. No entanto, o Estado guarda um troféu: campeão da Série D de 2010. O dono é o Guarany de Sobral, que faturou a taça contra o América do Amazonas.





Só que o título simboliza muito mais para o Ferroviário, a taça vem para concretizar o ressurgimento do Ferrão em cenário nacional. Após ser rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Cearense em 2014, o Tubarão da Barra teve forças para se reerguer, retornou para a elite em 2017 e foi vice-campeão do Estadual, o que garantiu vaga na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro no ano seguinte. Na atual temporada, o Tubarão conseguiu o acesso à Série C juntamente com Treze/PB, Imperatriz/MA e São José/RS, além de faturar R$ 4,3 milhões de premiação, maior receita da história do clube.





