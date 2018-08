Fim de semana sangrento no Ceará com 25 mortes em acidentes e assassinatos

Um duplo assassinato foi registrado no fim de semana na cidade de São Benedito, onde um casal foi morto a tiros na madrugada de domingo. A Polícia registrou também dois graves acidentes com quatro mortos em Cascavel e Ipu.





Ao menos, 25 pessoas morreram de forma violenta neste fim de semana no Ceará. Além de 17 pessoas assassinadas, outras oito acabaram mortas em diversos acidentes de trânsito ocorridos em rodovias estaduais e federais. A violência foi maior no interior do estado com 18 óbitos.





Dos 17 assassinatos registrados no fim de semana, sete ocorreram da Grande Fortaleza. Na Capital foram três crimes (nos bairros Pedras, Conjunto José Walter e Bairro de Fátima) e na zona metropolitana nos Municípios de Maracanaú (2), Maranguape e Pacajus.





No Interior Norte do estado, cinco pessoas foram mortas nos Municípios de São Benedito (3), Ocara e Sobral. Já no Interior Sul, foram registrados assassinatos em Quixeramobim, Aurora, Alto Santo, Mauriti e Aracati.





Um duplo homicídio foi registrado na madrugada de domingo (12) na cidade de São Benedito (a 337Km de Fortaleza). Era por volta de 2h40 quando moradores do bairro Recanto foram acordados com vários estampidos. Logo depois, encontraram os corpos de João Ediney Alves de Sousa, 28 anos; e de sua companheira, Ana Cláudia de Sousa, 41 anos.





Os dois foram atingidos por vários tiros e morreram abraçados no meio da rua. Policiais civis e militares estiveram na cena do crime em busca de informações que levassem aos autores do duplo assassinato. Os corpos foram encaminhados ao Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) na cidade de Sobral.





Acidentes





Oito pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no Ceará. Um dos casos mais graves aconteceu na manhã de sábado (11), no quilômetro 88 da BR-116 (Rodovia Santos Dumont), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Uma colisão frontal de dois automóveis (Sandero e Prisma) deixou mortos um homem de 44 anos e uma mulher de 64 anos.





Dois homens morreram também em um acidente ocorrido na tarde de domingo (12), no Município de Ipu (a 288Km de Fortaleza). Francisco Antônio de Sousa, 38 anos; e Matheus Almeida de Sousa, 21, trafegavam em uma motocicleta quando colidiram com um caminhão na localidade de Sítio São João, na zona rural. O primeiro teve morte instantânea. O segundo, ainda foi socorrido para a Santa Casa de Sobral, mas não resistiu.





A dona de casa, Maria do Livramento da Silva, 51 anos, morreu ao sofrer uma queda de sua motocicleta no Distrito de Jaibaras, na zona rural do Município de Sobral (a n224Km de Fortaleza).





As autoridades registraram acidentes com mortes também nos Municípios de Porteiras, Morada Nova e Limoeiro do Norte.





(Cearanews7)