Flamengo perde Cuéllar expulso, sofre empate do América e vê São Paulo abrir vantagem no Brasileiro

De olho no líder São Paulo, o Flamengo entrou em campo no Independência para encarar o América-MG. Mas nem mesmo a boa atuação de Éverton Ribeiro foi suficiente.





O camisa 7 marcou um, Paquetá deixou o dele, mas os donos da casa tomaram conta do jogo após a expulsão de Cuéllar e, com gols de Rafael Moura e Gerson Magrão, arrancaram o empate por 2 a 2.





O Fla segue em 3º no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. Mas a desvantagem para os líderes chegou a 4 pontos.





O América começou a partida tentando apertar a saída de bola do Fla e pressionar. Aos 3, Gerson Magrão cruzou da esquerda, Giovanni chegou batendo, mas mandou por cima do gol de Diego Alves.





Mas a resposta do time de Maurício Barbieri veio logo depois.





Aos 12, Vitinho cobrou escanteio na segunda trave. Réver subiu de cabeça, e Matheus Ferraz afastou. Logo depois, foi Renê quem mandou a bola para a área. Ela chegou para Éverton Ribeiro, sozinho, colocar a testa na bola e tirar o zero do placar. 1 a 0 Fla.





Mas no momento que o Fla tentava tomar conta do jogo, o empate do América.





Aos 22, Wesley recebeu pela direita e jogou a bola na área. Rafael Moura apareceu, ganhou de Léo Duarte e mandou de cabeça para o gol. 1 a 1.





O Flamengo se recuperou rapidamente do empate e foi para cima, em busca do segundo gol. Aos 39, Vitinho avançou pela esquerda, ajeitou para o pé direito e soltou o pé. A bola foi no ângulo, mas João Ricardo fez grande defesa para evitar o 2 a 1.





Mas, depois do intervalo, o goleiro do América não conseguiu salvar o time.





Aos 15, Éverton Ribeiro arrancou pela direita, puxou para o meio e cruzou. Lucas Paquetá apareceu no meio da defesa e desviou de cabeça, no canto do gol de João Ricardo. 2 a 1 para o Fla. Depois disso, o América tentou igualar a partida. Principalmente depois do Flamengo perder o volante Cuéllar, expulso ao derrubar Robinho e acabar com contra-ataque dos donos da casa.





Com um a mais, o empate quase saiu aos 33 minutos. Mas Matheusinho, de frente para o gol, furou ao tentar finalizar cruzamento que chegou da direita.





O América seguiu pressionando. E o 2 a 2 saiu aos 41.





Marquinhos cobrou falta colocada, e a bola explodiu na trave. O rebote foi para o meio da área e Gerson Magrão, de cabeça, tocou para o gol vazio. Tudo igual no Independência.





(MSN Notícias)

Foto: ERWIN OLIVEIRA/FramePhoto/Gazeta Press