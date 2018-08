FORTALEZA-CE - Jovem de 22 anos é morto a tiros no Bairro de Fátima

A vítima foi socorrida por um amigo até um hospital, mas não resistiu.

Um jovem de 22 anos foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo no Bairro de Fátíma, na madrugada desta sexta-feira (10). Identificado por Lucas Gomes de 22 anos, a vítima estava acompanhando por amigos nas proximidades de restaurantes. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), a vítima foi socorrida por um amigo até uma unidade hospitalar, mas não resistiu.





Amigos de Lucas informaram à reportagem que ele havia saído com um colega policial civil, na madrugada, para lanchar em um estabelecimento comercial na Avenida. Entretanto, o atendimento do local já havia sido encerrado. Exaltado, ele tentou levar um cone de sinalização do empreendimento. Um homem que estava em outro bar avistou Lucas entrando no veículo com o objeto e atirou contra ele. O jovem foi atingido na cabeça.





A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realiza diligências para apurar as circunstâncias do homicídio e investiga o crime com o intuito de prender o atirador, bem como, descobrir a motivação do crime.