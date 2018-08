FORTALEZA-CE: Pai e filho, de 4 anos, são mortos dentro de casa no Genibaú

Criança foi levada por pessoas da região à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Ceará, mas não resistiu aos ferimentos.

Seguindo a onda de violência que atingiu a Capital, especialmente nas últimas 48h, um pai e o filho, de apenas 4 anos, foram mortos dentro de casa no bairro Genibaú. O pai, identificado como Felipe Barbosa da Silva, de 23 anos, foi executado, enquanto o filho, de quatro anos, também foi atingido.





A criança foi levada por pessoas da região à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Ceará, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa de Felipe não estava em casa no momento do duplo homicídio.