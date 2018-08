Guarany de Sobral comunica desistência da Copa Fares Lopes

Falta de dinheiro impossibilita o clube de disputar a competição.

A Taça Fares Lopes tem início no dia 25 de agosto, mas não terá o Gurany de Sobral. Por meio de um ofício, a instituição esportiva comunicou sua distência da competição por motivos financeiros.





O documento direcionado à Federação Cearense de Futebol (FCF) e ao seu presidente, Mauro Carmélio, declara que o motivo do cancelamento de participação do clube sobralense é a falta de dinheiro, a qual impossibilita a equipe de estar presente em uma das disputas mais importantes do estado.





O ofício Nº 001/2018 data de hoje (21) e é assinado por Mauro César Fuzaro, presidente executivo do Guarany Sporting Club.

(Cearanews)