Guarda municipal é executado sumariamente a tiros dentro de casa em Caucaia

O crime ocorreu na noite desta sexta-feira e a Polícia não tem, ainda pistas concretas sobre a identificação e o paradeiro dos assassinos. A dupla de atiradores fugiu em direção à CE-090.





Um guarda municipal de Acarape foi assassinado na noite desta sexta-feira (3) na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime teve características de execução sumária. Nada foi roubado da vítima, o que, para a Polícia, a princípio está descartada a hipótese de um latrocínio (roubo seguido de morte). Os assassinos seguem foragidos e sem identificação.

O crime ocorreu por volta de 21 horas, quando bandidos armados invadiram uma residência na rodovia estadual CE-090, no bairro Parque Soledade, e mataram a tiros o homem identificado como Francisco Lucemir Santos de Souza.





Segundo comprovou a equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) que esteve no local da ocorrência, os tiros disparados pelos criminosos foram todos direcionados para a cabeça da vítima, indicando a execução sumária.





Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do plantão da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC) e do 12º Batalhão da Polícia Militar (12º BPM), estiveram também no local do assassinato e iniciaram diligências na tentativa de identificar e prender os autores do crime. No entanto, eles não foram localizados.





Testemunhas contam que os atiradores chegaram no local do crime em uma motocicleta modelo XRE de cor preta. Após o crime eles teriam seguido em fuga pela CE-090 e não foram mais vistos na região, apesar das diligências feitas por várias viaturas da PM.





