Guardas municipais identificam abrigo de animais em situação de maus-tratos no Padre Palhano

O Grupamento do Ronda Escolar da Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) identificou na manhã de quarta-feira (21), um abrigo de animais em suposto estado de abandono e situação de maus-tratos quando realizavam visitas de rotina as unidades escolares da rede municipal de ensino no bairro Padre Palhano.

Cinco animais (jumentos) presos num cercado localizado nas proximidades da creche do bairro em situação de maus-tratos, todos debilitados e subnutridos sem comida, água e sombreamento.





Informações colhidas no local, dão conta que os animais pertencem a um grupo de adolescentes não identificados que residem nas proximidades e que vez por outra movimentam os animais.

A ocorrência foi repassada via Ciops, para a Companhia de Policiamento Militar Ambiental (CPMA), para autuar os criadores e prover a assistência veterinária necessária aos animais e dar o destino correto aos animais.

Participaram da ação, os Subinspetores Flavio e Célio e Guarda França.





Fonte: Sobral 24 horas