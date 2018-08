HOMEM É ASSASSINADO A BALA NA CIDADE DE RERIUTABA

Um homem de nome Mauricio Ferreira, conhecido por "Babidi", morador do Bairro Vila Nova, em Reriutaba, foi assassinado com 5 tiros na cabeça, fato ocorrido por volta das 7 horas da noite desta quarta-feira(15/08). A vítima foi morta quando bebia em um bar na saída de Reriutaba para Guaraciaba do Norte, próximo a passagem da linha férrea.





O homem estava com amigos quando chegou os assassinos em uma moto, que efetuaram os disparos, atingindo fatalmente a vítima. A Perícia Forense esteve no local do crime e recolheu para ser necropsiado no IML de Sobral.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar o crime.





Com informações do portal Reriutaba Notícias