Homem mata ex-companheira na frente do filho na Praça da Sé, em Crato

Uma mulher foi morta pelo ex-companheiro na noite deste domingo (19), em um dos bancos da Praça da Sé, em Crato. O acusado é Elson Siebra de Deus, 47, que efetuou três disparos contra a professora Silvany Sousa, que morreu no local.





Testemunhas contam que o casal conversava no banco da praça, junto deles estava o filho, a criança presenciou o crime. Após atirar, Elson pegou a criança e entrou a casa, que fica ao lado de uma pizzaria, em frente ao local do crime.





A ação foi rápida, e, de acordo com o relato da polícia, pessoas que estavam no local tentaram invadir a residência em busca do homem, possivelmente em uma tentativa de linchamento.





O Batalhão do RAIO agiu rapidamente e isolou o local. Alguns minutos depois o homem foi preso e levado para a delegacia. Na casa, os policiais apreenderam duas espingardas, um revólver, munição e um canivete.





O delegado Dr. Tenório Brito, em conversa com a imprensa disse que o crime tem todas as características de passional e muito provavelmente será encaixado como feminicídio.





A escola onde a vítima trabalhava lecionando no Ensino Fundamental I lançou uma nota de pesar cerca de uma hora após o crime e comunicou que não haverá aula na segunda-feira, 20.





