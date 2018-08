HOUVE FRAUDE NO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE SOBRAL?

Um dos suspeitos presos na Operação realizada pelo Ministério Público do Ceara (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em 02 de junho de 2013, foi recentemente aprovado na primeira fase do concurso público realizado pelo Município de Sobral para os seguintes cargos: Analista de Infraestrutura, Analista de Políticas Públicas Sociais, Auditor de Controle Interno, Auditor Fiscal de Tributos Municipais e Fiscal de Urbanismo e Meio Ambiente.





Ressalta-se que já divulgado o resultado da primeira fase do certame.