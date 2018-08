INSEGURANÇA EM SOBRAL: BANDIDO ARMADO INVADE CONSULTÓRIO DO DR. DAYAN SIEBRA E PRATICA ASSALTO; VÍDEO

Na manhã desta quinta-feira, dia 2, um roubo foi registrado no décimo andar do edifício Cameron, ao lado Sobral Shopping, no bairro Dom Expedito.





O indivíduo portando uma arma de fogo invadiu o consultório do Dr. Dayan Siebra e roubo todo o dinheiro que estava no estabelecimento.





O bandido conseguiu fugir em rumo ignorado.





A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas até o fechamento desta matéria ninguém foi preso.





Confira o vídeo:

Fonte: Sobral 24 horas