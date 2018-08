INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

Internauta denuncia que há vários dias está faltando água no distrito de Rafael Arruda, em Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Só pra repassar uma denuncia, onde moradores do distrito de Rafael Arruda sofrem com a falta d'água, sempre quando acabam o período chuvoso parece que cortam o abastecimento para o referido distrito e os demais próximos, quem quer água precisa construir cisternas, pois chega a passar 1 semana sem água na torneira e quando ligam e por um período, onde os moradores teem que adivinhar ou deixar as torneiras abertas para saber quando chega o abastecimento."